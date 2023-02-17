Владимирских школьников учат финансовой грамотности. Старшеклассники тринадцатой школы Владимира...

Владимирских школьников учат финансовой грамотности.Старшеклассники тринадцатой школы Владимира узнали, с чего нужно начинать карьеру, как достигать намеченных целей и планировать семейный бюджет.Благодаря уроку финансовой грамотности с депутатом горсовета Романом Мусихиным, в рамках проекта "Единой России" "Новая школа". Важно понимать, как функционирует бюджетная и налоговая система страны, уметь грамотно распоряжаться деньгами - это залог успеха молодой семьи и успешного открытия и ведения бизнеса, рассказал депутат. Следующий урок финансовой грамотности пройдёт в 22-й и 6-й школах.Роман Мусихин, депутат владимирского горсовета(Фракция"Единая Россия":- Такие уроки грамотности - они необходимы школе. Особенно для старших, десятых-одиннадцатых классов. Они должны определиться с профессией, это их новый путь. Ребята вступают во взрослую жизнь, и тут главное не ошибиться. Правильно выбрать свою дорогу.