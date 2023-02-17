Во Владимире инвалид с онкозаболеванием потратил более миллиона рублей на льготные...

Во Владимире инвалид с онкозаболеванием потратил более миллиона рублей на льготные лекарства.Прокуратура города Владимира провела проверку по обращению местного жителя.Обратившийся страдает онкозаболеванием, является инвалидом, следовательно, имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение, в том числе назначенным ему дорогостоящим препаратом.После лечения в стационаре мужчине было рекомендовано продолжить терапию назначенным препаратом.Рекомендации врача стационара переданы в поликлинику в феврале 2021 года, однако льготный рецепт врач выписал только в апреле 2021 года. К тому же заявка на закупку данного препарата поликлиникой не направлялась, поэтому после передачи в аптеку рецепт находился на отсроченном обслуживании.Таким образом, органами здравоохранения региона мужчина жизненно важным лекарством обеспечен не был и был вынужден приобретать его самостоятельно, потратив более 1 млн. рублей.По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира, где исковые требования были удовлетворены.С городской поликлиники № 1 г. Владимира взысканы в пользу заявителя потраченные на лекарства денежные средства.Решение вступило в законную силу, фактическое его исполнение находится на контроле прокуратуры г. Владимира, сообщает пресс-служба областного ведомства.Фото pxfuel.com/