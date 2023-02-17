Во владимирском филиале РАНХиГС открыт бюст погибшему в зоне СВО Роману Кутузову. Его имя...

Во владимирском филиале РАНХиГС открыт бюст погибшему в зоне СВО Роману Кутузову.Его имя останется в истории. Сегодня во Владимирском филиале РАНХиГС открыли бюст генерал-лейтенанту Роману Кутузову. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Подробности у Александры Лебедиковой.Как много лет назад встает наш русский воин.Он вынужден бороться до конца.И если надо-жизнь отдаст за волю,В которой будет жить его страна.Эти строки о подвиге солдата звучат в стенах президентской академии не случайно. Сегодня здесь вспоминают одного из своих выпускников - героя России Романа Кутузова.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Мы сегодня открываем бюст Роману Кутузову - человеку с большой буквы. Человеку, который, не щадя себя, сделал все для защиты нас с вами. Он вошел в когорту великих владимирцев, про которых наше Отечество не забудет никогда.На военную службу Роман поступил в 1990-м году. Прошел путь от курсанта до генерала. Служил на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Сирии. 5 июня 2022 года получил смертельное ранение в боях за освобождение Донбасса. За личное мужество, героизм и отвагу Роману присвоено звание Героя Российской Федерации.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС:- Роман Владимирович Кутузов в 2012 году с отличием окончил владимирский филиал Президентской академии. Его тема дипломной работы называлась - "Профессиональные кадры вооруженных сил Российской Федерации. То есть он по сути развивал тему, которой непосредственно занимался. Мы всегда с благодарностью вспоминаем каждого нашего выпускника, но Романа Кутузова особенно, потому что это герой России.Бюст Романа Кутузова отлит в рамках проекта "Аллея Российской славы". Его автор - Михаил Сердюков. Инициатива по установке мемориала в стенах академии принадлежит родственникам военного. В церемонии открытия приняла участие мама Романа - Мария Николаевна Кутузова.Имя Романа Кутузова носит школа и улица. А в скором времени во Владимире появится парк, названный в честь героя. В нем так же будет установлен мемориал - последняя дань памяти русскому воину.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир