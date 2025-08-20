Владимир готовится к празднованию Дня города, которое продлится несколько дней. Главные торжества запланированы на 30 августа. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа с

Владимир готовится к празднованию Дня города, которое продлится несколько дней. Главные торжества запланированы на 30 августа. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа с выступлениями известных артистов. Официальное открытие Дня города состоится в 13:00 на Соборной площади и начнется он с выступления различных творческих коллективов. А уже вечером, начиная с 18:00, на главной сцене появится