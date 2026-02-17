В 2025 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» поставил на зарубежные рынки более 730 млн доз вакцин для профилактики заболеваний животных и птиц. За год объёмы увеличились. В 2024 на
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2026-vladimirskij-centr-vniizzh-uvelichil-eksport-vakcin-dlya-zhivotnyx.html" target="_blank">Владимирский центр «ВНИИЗЖ» увеличил экспорт вакцин для животных</a> - В 2025 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» поставил на зарубежные рынки более 730 млн доз вакцин для профилактики заболеваний животных и птиц. За год объёмы увеличились. В 2024 на
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2026-vladimirskij-centr-vniizzh-uvelichil-eksport-vakcin-dlya-zhivotnyx.html]Владимирский центр «ВНИИЗЖ» увеличил экспорт вакцин для животных[/url] - В 2025 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» поставил на зарубежные рынки более 730 млн доз вакцин для профилактики заболеваний животных и птиц. За год объёмы увеличились. В 2024 на