Около полуночи на Южном объезде Владимира сотрудники МЧС тушили на дороге топливо, которое разлилось после ДТП. Это случилось в районе деревни Новокарповка. По информации МЧС, грузовик

Около полуночи на Южном объезде Владимира сотрудники МЧС тушили на дороге топливо, которое разлилось после ДТП. Это случилось в районе деревни Новокарповка. По информации МЧС, грузовик наехал на отбойник и пробил полуприцеп с битумом. В аварии никто не пострадал, но загорелось топливо. Огнеборцы не дали пламени распространиться и потушили возгорание на площади менее квадратного метра.