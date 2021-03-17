В Вязниковском районе будущие специалисты соревнуются сразу в нескольких компетенциях.

В Вязниковском районе будущие специалисты соревнуются сразу в нескольких компетенциях.- Время пошло!Участники соревнований по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" производят пуск и наладку оборудования. Это необходимо сделать за отведенное время, соблюдая строгую технологическую последовательность и технику безопасности.Студент Никологорского аграрно-промышленного колледжа Михаил Елизаров давно мечтал принять участие в чемпионате такого уровняМихаил Елизаров, участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):- Глаза загорелись и прям хочется принять участие, ну, конечно, желание есть победить, ну а там насколько сделаю настолько и сделаю.Рядом с конкурсантами - опытные эксперты, которые контролируют и оценивают ход выполнения заданий.Николай Фильченков, главный эксперт по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин":- Эксперты оценивают его пошаговое действие по выполнению задания, то есть получается что в пределах 160 критериев в каждом модуле.А эти молодые специалисты занимаются гематологическими исследованиями и на месте дают интерпретацию полученным результатам.Анастасия Карпатенкова, участница регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):- В зависимости от того, насколько продукт подморожен можно сделать вывод о том свежий он или нет и это является достаточно важным показателем при анализе.А в это же время другие участники соревнований по компетенции "Ветеринария" осматривают животных. В этот раз это кролик и курица. Наставники на месте дают оценку обследованию, изучают грамотность и полноту заполнения бланка клинического и УЗИ исследований.Алексей Чесноков, эксперт по компетенции "Ветеринария" чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):- Поварам, мастерам лесного хозяйства, технологам поварского дела преподаем ветеринарные знания и по окончанию колледжа они получат дополнительное образование "Ветеринарный санитар".Дмитрий Лопухов, директор Никологорского аграрно-промышленного колледжа:- Даже итоговая госаттестация проводится по стандартам WorldSkills, поэтому студенты должны быть готовы и показать себя на высоком уровне, естественно, в чемпионате принимают участие лучшие студенты.На площадке Вязниковского технико-экономического колледжа ребята соревнуются по компетенции "Сантехника и отопление". Задания по технике и технологии строительства в сфере ЖКХ они будут выполнять 15 часовДмитрий Ладыгин, эксперт по компетенции "Сантехника и отопление" чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):- Изготовление и установка полотенцесушителя, установка систем отопления, монтаж системы горячего холодного водоснабжения, системы водоотведения, застенных модулей и сантехнических приборов.Всего в соревнованиях проф мастерства задействуют более 20 площадок в восьми городах Владимирской области. Итоги чемпионата будут подведены 19 марта.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир