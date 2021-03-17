Утром 17 марта возле остановки общественного транспорта на улице Стромынка на востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобус, высаживающий пассажиров, передает . Иномарка после ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2021-v-moskve-legkovushka-vrezalas-v-avtobus.html" target="_blank">В Москве легковушка врезалась в автобус</a> - Утром 17 марта возле остановки общественного транспорта на улице Стромынка на востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобус, высаживающий пассажиров, передает . Иномарка после ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-03-2021-v-moskve-legkovushka-vrezalas-v-avtobus.html]В Москве легковушка врезалась в автобус[/url] - Утром 17 марта возле остановки общественного транспорта на улице Стромынка на востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобус, высаживающий пассажиров, передает . Иномарка после ..