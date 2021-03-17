Заливают соседи. Жительница 12 дома по ул. Комсомольской жалуется на регулярные потопы. Галина Филиппова утверждает, что соседи сверху не следят за сантехникой и работой стиральной машины.

Заливают соседи. Жительница 12 дома по ул. Комсомольской жалуется на регулярные потопы. Галина Филиппова утверждает, что соседи сверху не следят за сантехникой и работой стиральной машины. Однажды женщина зашла к ним в квартиру и заметила шланг. Он был направлен в раковину – туда стекает вода из машинки, когда завершается стирка. От напора воды шланг снесло