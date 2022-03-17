17 марта вступил в силу закон, усиливающий защиту детей от педофилов - сообщили в информационном...

17 марта вступил в силу закон, усиливающий защиту детей от педофилов - сообщили в информационном центре СК России.Следственный комитет выступал за ужесточение наказания педофилам. По мнению главы ведомства Александра Бастрыкина, соответствующий закон поможет бороться с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.Так, появились дополнительные отягчающие обстоятельства: если преступление совершено лицом, проживающим с ребенком, или несущим обязанности по содержанию и обучению несовершеннолетнего, или работающим в сферах образования и воспитания детей. Ужесточена ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, если оно совершено с использованием интернета. За это предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет. Отдельно введена ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Наказание — до года лишения свободы.Фото: информационный центр СК России