Гостиный дом «Панорама» опять оказался в центре внимания. О сносе здания заговорили вновь. Но вот что именно нужно снести не знают даже сами владельцы гостинично – ресторанного комплекса.

Гостиный дом «Панорама» опять оказался в центре внимания. О сносе здания заговорили вновь. Но вот что именно нужно снести не знают даже сами владельцы гостинично – ресторанного комплекса. Они заявили о незаконности действий судебных приставов. Владельцы гостевого дома «Панорама» связались со СМИ, чтобы, цитата: “развеять все мифы и слухи, которые очерняют их имя”. С их