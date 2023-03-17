Ещё по 15 адресам ликвидированы самовольные подключения.

Во Владимире и Коврове 150 квартир отключили от электричества за долги. Ещё по 15 адресам ликвидированы самовольные подключения. Об этом рассказали в компании «ЭнергосбыТ Плюс».Задолженность жителей колеблется от 8 до 106 тысяч рублей. Всех неплательщиков заранее оповестили о возможных санкциях, но наладить платёжную дисциплину по-хорошему не получилось. Уже после отключений 25 абонентов пришли в офис компании и погасили 450 тысяч рублей долга.«Кулибиных», которые подключились к сетям самовольно, ждут штрафы в размере до 15 тысяч рублей.