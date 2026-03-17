Очные консультации жителей региона организуют в четверг, 19 марта, с 15.00 до 16.00. В этот день семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины смогут получить информацию по вопросам назначения

Очные консультации жителей региона организуют в четверг, 19 марта, с 15.00 до 16.00. В этот день семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины смогут получить информацию по вопросам назначения единого пособия. Специалисты Отделения СФР по Владимирской области расскажут о правилах назначения пособия, порядке выплаты, проверят документы, помогут корректно оформить заявления о назначении пособия,