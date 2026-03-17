Кольчугинская прокуратура добилась в суде отмены брака, который местный житель заключил перед отправкой в зону спецоперации. Выяснилось, что жениться он не планировал, а девушке нужен был

Кольчугинская прокуратура добилась в суде отмены брака, который местный житель заключил перед отправкой в зону спецоперации. Выяснилось, что жениться он не планировал, а девушке нужен был лишь статус жены погибшего ради выплат и гражданства. Поводом для проверки стало обращение матери погибшего бойца. Женщина пришла оформлять свидетельство о смерти сына и узнала, что перед отправкой в