Суммарный материальный ущерб банку оценен в 78000 рублей.

В Ковровский городской суд поступило уголовное дело по обвинению в присвоении сотрудником банка денежных средств.Суммарный материальный ущерб банку оценен в 78000 рублей,- сообщает ковровский городской суд Владимирской области.Гражданка была принята на работу в качестве старшего менеджера 27 апреля 2020 года и назначена на должность старшего менеджера в дополнительный офис банка.В соответствии с должностной инструкцией старшего менеджера по обслуживанию, сотрудница была вправе совершать операции в автоматизированных системах в пределах соответствующего доступа для данной категории работников.Находясь на своём рабочем месте в период с 8 по 16 декабря 2020 года ,используя рабочий персональный компьютер с доступом к автоматизированной системе, обладая сведениями о паспортных данных своего знакомого и его банковских счетах, ковровчанка совершила безналичный перевод денежных средств, якобы внесенных её знакомым в кассу офиса, на подконтрольные ей счета. Уголовное дело передано для рассмотрения судье Сафронову В.А.Фото :