Спорт - дело жизненно важное, а производственная гимнастика - незаслуженно забытое.

"Вдох глубокий- руки шире.. Не спешите три- четыре..." 1968 год. Утренняя зарядка Владимира Высоцкого, навеянная легендарной производственной гимнастикой СССР. Тридцать лет она вещала со всех радиоточек страны. И что приятно, вновь возвращается в наше время.Не было ничего важнее в СССР, чем повышение производительности труда. Но люди - не машины. И особенно с утра проходило немало времени перед тем, как работа принимала быстрый, слаженный ритм. Тогда-то, чтобы сократить период вырабатывания для советских граждан ввели гимнастику на работе. В Кольчугинском районе инструктором производственной гимнастики и массовых оздоровительных мероприятий назначили Людмилу Кейних.Людмила Кейних, инструктор производственной гимнастики и массовых оздоровительных мероприятий Кольчугинского района в СССР :"Вот у нас где-то в 77 году это внедрили. Весной....Я всегда занималась спортом и меня, как спортсмена, пригласили на собеседование, чтобы организовать производственную гимнастику в городе. Мне дали предприятия. Сначала я работала в комбинате бытового обслуживания, это много-много точек по всему городу. Труд разный. У кого-то сидячий, у кого-то стоячий".Комплексы приходилось разрабатывать индивидуально - в соответствии со спецификой работы. Был необходим благоприятный физкультурный контраст с деятельностью отдельного цеха. Это могли быть вводная гимнастика, дыхательные упражнения, физкульт-пауза, массаж или женственная ритмическая гимнастика.Спорт - дело жизненно-важное, а производственная гимнастика - незаслуженно забытое. Даже сейчас во время пандемии ролик Всесоюзной физкульт-минутки с утренней передачи на радио стал набирать популярность. Больше миллиона просмотров на запись без видеоряда. Из-за сидения дома и удаленки правила и нормы, разработанные ещё в СССР, оказались снова актуальны.5-7 минут групповых упражнений и можно было вновь браться за работу.-Комплексы придумывала в основном я. Сначала мы брали за основу комплексы производственной гимнастики, что по радио передавали, а потом перестраивали их под свои цеха... Каждый день гимнастика была. У меня были свои инструкторы в каждой бригаде...Я их собирала раз в месяц, меняли комплекс, обучали. Они следили за тем, чтобы перед зарядкой проветрили помещение, открывали форточки, окна. Народ не очень вставал. Чего придумали? Ну как всегда. У нас всё встречается в штыки сначала. А потом... если не включалось там что-то вовремя, уже бежали, а почему нет зарядки?Производственной гимнастики давно не стало, но утомляемость никто не отменял. Поэтому в возобновлении традиций заинтересовано всё больше компаний, в их числе "Газпром". Опираясь на специфику работы своих сотрудников (лаборантов, сварщиков, офисных работников, водителей), филиалы предприятия по всей стране разработали 3-х-5-ти минутные упражнения повышающие работоспособность и предупреждающие утомляемость. Есть даже, "производственная йога". Кстати, видеозаписи опубликованы доступные всем желающим в соцсетях Общества.А это видео из Китая. Там отношение к здоровью более, чем серьезное. Производственная гимнастика считается необходимой, как и утренняя зарядка обслуживающего персонала. Включается музыка и все дружно выходят на улицу.Вот и мы вместе с Людмилой предлагаем вам 10 простых, но эффективных упражнений для быстрой разминки на рабочем месте. Повторяем вместе! Первые пять делаем по 7 раз в каждую сторону. Начнем с простого. Наклоны головы влево и вправо, повороты головы, наклоны вперёд и назад. Теперь подключаем туловище. Поворачиваем верхнюю часть корпуса также 7 раз в каждую сторону, а затем сделаем наклоны влево и вправо. Следующее упражнение выполняем 5 раз - наклоняем корпус вперёд, обхватывая руками противоположные ножки стула у самого основания. Теперь наклоняемся пять раз в обе стороны от стула. Не забываем про ровную спину! Переходим к ногам. Придерживаемся за стул и сгибаем ноги в коленях. 5 раз. Следующий этап - вытяжение. Потягиваемся руками вниз, вперёд, вверх. Поверьте, позвоночник благодарен! А вот последнее упражнение заставит вас встать. И поприседать 10 раз. Можно держаться одной рукой, а можно двумя, стоя лицом к стулу. А теперь можно заняться делами!Любовь Истратова, Андрей Синягин,"Вести-Владимир".