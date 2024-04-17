Роспотребнадзор по Владимирской области проводит мониторинг районов на наличие энцефалитных...

Роспотребнадзор по Владимирской области проводит мониторинг районов на наличие энцефалитных клещейОсобое внимание этой весной - инфекциям, которыми могут заразить клещи. Региональный Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг районов области - паразитов проверяют, прежде всего, - на наличие энцефалита. Ангелина Свищ продолжит."Это предположительно самцы садоценицидус, но более точно буду у себя в лаборатории устанавливать."Им не страшны ни дождь, ни сильный ветер. И появляются они, как только сходит снег. Клещи поджидают своих жертв на лестных тропинках, в траве.Двух кровососущих энтомолог Андрей Малыгин нашел на окраине Загородного парка. В зоне, которую не обрабатывают специальными веществами.Андрей Малыгин, медицинский энтомолог, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Погода может влиять, как и в строну увлечения, так и в сторону уменьшения, потому что дожди способствуют вымыванию вот этих акарицидов.Не по-апрельски теплая погода заставила природу пробудиться раньше. С начала марта Роспотребнадзор по Владимирской области проводит еженедельный мониторинг всей территории региона. Найденные клещи проверяют на инфекции. В этом году первый зарегистрированный случай укуса произошел 31 марта.Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимиркой области:- За прошлую неделю еще один случай был зарегистрирован, и вот наши коллеги с центра этимологии Владимирской области говорят, что за прошедшие выходные где-то порядка 5-8 клещей еще принесли на исследования.Особенно уязвимы перед паразитами домашние питомцы. Маленькая Тая под защитой хозяйки. Анастасия дает своей собаке таблетки от клещей. Хотя, замечает: сейчас в Загородном парке их не так уж и много.Борьба с клещами - задача общая. Администрация загородного парка обрабатывает участок постоянно. В приоритете 8 гектаров, там, где есть большая активность людей - аллеи, беседки, детские площадки.Дина Барабанова, заместитель директора МБУК парк "Загородный":- Один раз обработали на той неделе. Вчера мы провели выборку, посмотрели - их нет. Ну, у нас очень мало. Но все равно следим за этим. Через месяц будет повторный контрольный замер.Заправлять штаны в носки, избегать высокой травы и осматривать себя во время и после прогулки - такие рекомендации дают специалисты. А если все таки обнаружили присосавшегося клеща, обязательно сдайте его в лабораторию.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир".