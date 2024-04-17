Смотрите Вести в 14:30: сорок дней со дня трагедии в областном перинатальном центре. Что уже...

Смотрите "Вести" в 14:30: сорок дней со дня трагедии в областном перинатальном центре. Что уже известно следствию?Трагедия в роддоме- Беременность протекала хорошо, семья ждала двойню...Сорок дней со дня трагедии в областном перинатальном центре. Что уже известно следствию?Ямо-трофи- Каждый день, как джип-тур. Дорожная изоляция деревни Неврюево. Почему местная администрация не исполняет решение суда?Воздушный спуск- Попробовали на себе. В чем особенность вертолетного десантирования МЧС?Краски на воде- Запечатлеть красоты разлива на Боголюбовском лугу...Вдохновляющие весенние кадры...