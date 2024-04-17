Житель Гороховецкого района попал под уголовное дело за пьяную езду. Еще в сентябре 2023 года его привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, а в

Житель Гороховецкого района попал под уголовное дело за пьяную езду. Еще в сентябре 2023 года его привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, а в середине февраля 2024 года он вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля «Хендая» в нетрезвом виде. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Тогда мужчину остановили и освидетельствование он все-таки