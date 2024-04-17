Жительница Владимира убила своего сожителя в присутствии гостя В отношении жительницы Владимира...

Жительница Владимира убила своего сожителя в присутствии гостяВ отношении жительницы Владимира завершено расследование уголовного дела.Следствием установлено, что в феврале 2024 года обвиняемая вместе с сожителем и их общим знакомым распивали спиртное по месту жительства в городе Владимире.В связи с произошедшим между ними очередным конфликтом и высказанными в ее адрес оскорблениями фигурантка в присутствии гостя нанесла мужчине удар ножом, от которого он скончался на месте происшествия. После этого она вызвала сотрудников правоохранительных органов, а также сообщила о случившемся соседям и родственникам.В ходе расследования судом по ходатайству следователя СК в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Следователями допрошены свидетели, изъято орудие совершения преступления и иные вещественные доказательства, проведены проверка показаний на месте и очные ставки с участием обвиняемой, комплекс судебных экспертиз", - поясняют в Следственном комитете по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области