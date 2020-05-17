17.05.2020

2020-05-17 10:00:04

Во Владимирской области выявлен 81 новый случай коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 17 мая 2020 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в г. Гусь-Хрустальном

6 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Александровском, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Суздальском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания (342 сл. в г. Владимире, 276 сл. в г. Петушинском, 217 сл. в Гусь-Хрустальном, 165 сл. в Ковровском, 159 сл. в Александровском, 152 сл. о. Муром, 94 сл. в Кольчугинском, 62 сл. в Судогодском, 54 сл. в Собинском, 50 сл. в Юрьев-Польском, 48 сл. в Киржачском, 31 сл. в Меленковском, 27 сл. в Камешково, 23 сл. в Суздальском, 21 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.