Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг по МСФО за первый квартал 2021 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 4,6 млрд рублей. Консолидированный лизинговый портфель и выручка ..

Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг по МСФО за первый квартал 2021 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 4,6 млрд рублей. Консолидированный лизинговый портфель и выручка группы за первые три месяца текущего года относительно I квартала 2020 года изменились незначительно и составили соответственно 451,3 млрд рублей и 14,2 млрд рублей. За отчетный период группа заключила порядка 7 тыс. новых договоров.Основную часть в портфеле ВТБ Лизинг на 1 апреля 2021 г. занимали авиационный транспорт (40%) и железнодорожная техника (39%), а также легковые и грузовые автомобили (суммарно 12%). Наиболее интенсивный рост за первые три месяца текущего года был зафиксирован в сегментах медицинского оборудования (в 6 раз относительно I квартала 2020 г.), ИТ и телекоммуникационного оборудования (на 80%) и спецтехники (на 25%). Позитивную динамику продемонстрировали также легковой (+18%) и грузовой (+16%) автотранспорт, железнодорожная техника (+6%) и недвижимость (+5%).По итогам первого квартала автопарк ВТБ Лизинг увеличился на 2 тыс. машин и превысил 63 тыс. единиц. На 1 апреля 2021 г. у компании было более 28,3 тыс. действующих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.«Существенного роста прибыли по итогам первого квартала удалось достичь за счет постоянной оптимизации бизнес-процессов, внедрения новых современных решений, в том числе в области цифровизации, аккуратной работы с рисками и нацеленности на эффективность бизнеса. Мы стремимся генерировать прибыль для акционеров ВТБ, в то же время наша основная цель – быть надежным партнером для наших клиентов, постоянно предлагать самые актуальные и нужные сегодня продуктовые решения, совершенствуя свою линейку предложений. Мы всегда стараемся обеспечивать владельцам бизнеса оптимальные условия финансирования для выгодного обновления основных средств предприятий и успешного запуска новых проектов, а оптимизация бизнес-процессов помогает нам достигать высоких финансовых результатов», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.