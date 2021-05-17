Российский учёный из Курчатовского института чудом выжил после удара молнии. Но мужчина частично потерял память. Инцидент произошёл во время прогулки 55-летнего исследователя с ..

Российский учёный из Курчатовского института чудом выжил после удара молнии. Но мужчина частично потерял память.Инцидент произошёл во время прогулки 55-летнего исследователя с родственниками в Пушкинском городском округе. После получения разряда учёный потерял сознание и упал на землю, а члены его семьи вызвали врачей. Однако к их приезду пострадавший пришёл в себя: он отделался лёгкими ожогами и частичной потерей памяти – он забыл все события этого дня, сообщает телеканал "".