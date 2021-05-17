В экспозиции будут представлены успехи великого полководца.

В среду 19 мая в 14:00 в молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи откроется интерактивноая выставка «Святой защитник России». Она посвящена 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«В экспозиции будут представлены успехи великого полководца. На церемонии открытия выступят участники клуба исторической реконструкции. Гости мероприятия примут участие в интеллектуальных играх», - добавили в обладминистрации.Напомним, что корпус расположен на проспекте Строителей, дом №23. Вход - свободный.