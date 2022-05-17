Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи телефона у пенсионерки. В...

Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи телефона у пенсионерки.В отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже телефона 75-летней местной жительницы. Прибывшим полицейским пенсионерка рассказала, что к ней домой пришел мужчина, представившийся работником коммунальной службы. После его ухода она обнаружила пропажу мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей.Сотрудники полиции в течение нескольких дней проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Судогды.Злоумышленник сознался, что специально представился сотрудником коммунальной службы, чтобы попасть в квартиру потерпевшей. Похищенное имущество было изъято полицейскими.В отношении лжесантехника возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, совершенная с причинением значительного ущерба, рассказала пресс-служба УМВД по Владимирской области.