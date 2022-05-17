Из географических соседей хуже дела обстоят только в Ивановской области.

Владимирская область оказалась на 72 месте в рейтинге субъектов РФ по темпам роста зарплат. Об этом рассказали коллеги изПо информации аналитиков, последние пять лет в 33-ем регионе оклады увеличивались на 7,9% без учёта инфляции. С учётом динамики, до 100 тысяч в месяц жалованье владимирцев выросло бы за 16 лет.Для сравнения, темпы роста зарплат у соседей из Ярославской, Костромской, Нижегородской и Рязанской областей оказались сопоставимы, но всё же чуть выше. Соответственно выше оказались и позиции, занимаемые регионами в «табели о рангах». Исключение - Ивановская область, которая расположилась на 82 строчке.В лидерах традиционно Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Амурская и Магаданская области.