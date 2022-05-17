За последние сутки во Владимирской области выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализировано 19. Это на 12 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализировано 19. Это на 12 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 190. В лидерах по приросту Ковров – 10 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 8. На третьем