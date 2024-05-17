Смотрите Вести в 9.00: во Владимирской области началась борьба с борщевиком Прощай,...

Смотрите "Вести" в 9.00: во Владимирской области началась борьба с борщевиком"Прощай, борщевик?"- Борщевику - бой! В Суздальском районе продемонстрировали ОПТИМАЛЬНЫЕ способы борьбы с ядовитым сорняком."IT без ограничений"- Компьютер с ножным управлением. Владимирский инженер Максим Зимин- о разработках для людей с ограниченными возможностями."Зеленая память"- И 250 тысяч сеянцев - как символ подвига. В Александровском районе высадили Сад памяти. Кто принял участие в акции?