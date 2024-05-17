На дороге в районе деревни Осипово сотрудники ДПС остановили 39-летнего автолюбителя. В ходе проверки документов полицейские обнаружили подозрительные признаки подделки в водительском

На дороге в районе деревни Осипово сотрудники ДПС остановили 39-летнего автолюбителя. В ходе проверки документов полицейские обнаружили подозрительные признаки подделки в водительском удостоверении. Мужчина признался, что купил права через интернет. Фальшивый документ изъяли и отправили на экспертизу, которая это подтвердила. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье ч. 3, 327 УК РФ (Приобретение, хранение и