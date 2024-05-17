Во владимирских школах, колледжах и детских лагерях пройдут антитеррористические учения Министр...

Во владимирских школах, колледжах и детских лагерях пройдут антитеррористические ученияМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил: Всероссийские учения по противодействию террористической угрозе пройдут для сотрудников школ, колледжей и детских лагерей пройдут 20 мая 2024 года в 10:00 утра по местному времени.В издании «Интерфакс» уточнили, что ключевыми заданиями мероприятий станут: закрепление умений и навыков по разработанному алгоритму действий в условиях террористической угрозы, а также психологическая готовность при их выполнении; проверка готовности систем оповещения при угрозе террористического акта; отработка информационного взаимодействия с антитеррористическими службами.Глава МЧС РФ Александр Куренков напомнил сотрудникам образовательных учреждений о необходимости проинструктировать детей о действиях при нахождении беспилотных летательных аппаратов."Чтобы при нахождении обломков БПЛА они их не трогали. И вообще о неизвестных объектах необходимо сообщать взрослым", - сказал министр.Фото: ГТРК «Владимир»