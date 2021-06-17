Группа врачей из Шотландии сравнила два наиболее распространенных штамма COVID-19 в мире – британский и индийский. Как выяснилось, наиболее опасным из них является последний вариант. По ..

Группа врачей из Шотландии сравнила два наиболее распространенных штамма COVID-19 в мире – "британский" и "индийский". Как выяснилось, наиболее опасным из них является последний вариант.По словам специалистов, риск госпитализаций у подхвативших "индийский" штамм в два раза выше, чем у заразившихся "британским". Врачи подчеркнули, что вакцинация является единственным эффективным способом защиты от коронавируса.Всего COVID-19 в мире заболели 177 миллионов человек. На первом месте в мире находятся Соединенные Штаты с 34 миллионами случаев. За ними идут Индия и Бразилия, где обнаружили 29 и 17 миллионов заразившихся соответственно.