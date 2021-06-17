Желающим принять участие в творческом проекте «Суздальский огурец-2021» на улице Кремлевской администрация города предоставляет специально оборудованное место.

Желающим принять участие в творческом проекте «Суздальский огурец-2021» на улице Кремлевской администрация города предоставляет специально оборудованное место.От Вас – креативная идея оформления «Чучела Огурца» в исконно русском стиле с Суздальским колоритом.Срок установки наряженных фигур –19 июля 2021 года.Просьба подтвердить свое участие до 05 июля 2021 года по номеру 2-12-78 (Отдел культуры).