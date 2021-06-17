17 июня около 17.40 в интернете появилась информация, которую, якобы, сообщили в Белом доме. Источники утверждают, что вице-губернатор Роман Годунин отстранен от должности. Весь блок, упавший из

17 июня около 17.40 в интернете появилась информация, которую, якобы, сообщили в Белом доме. Источники утверждают, что вице-губернатор Роман Годунин отстранен от должности. Весь блок, упавший из рук Годунина, повесят на врио – Григория Вишневского, – заявляют источники. Но эта информация не соответствует действительности, подчеркивает пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова. В телефонном разговоре с нашим