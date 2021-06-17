Любите путешествовать или собрались отдыхать? Если есть вопросы – мы знаем, где на них смогут ответить. С 21 по 25 июня региональная и местные общественные приемные председателя партии

Любите путешествовать или собрались отдыхать? Если есть вопросы – мы знаем, где на них смогут ответить. С 21 по 25 июня региональная и местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проведут Неделю приема граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха. Обращаем внимание, приём граждан пройдёт в дистанционном режиме. Задать вопрос можно онлайн