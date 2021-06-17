Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов опроверг сообщения о том, что он говорил об отстранении без зарплаты невакцинированных работников.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов опроверг сообщения о том, что он говорил об отстранении без зарплаты невакцинированных работников."Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой и эта информация вышла. Нет, это не так", — сказал Миронов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По его словам, он прокомментировал, что работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты на основании требований санитарного врача. Если такой работник остается на предприятии, то следуют штрафы до миллиона рублей, либо закрытие ресторана на 90 дней."Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе, согласно этому нормативному акту он имеет право на отстранение. Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы", – добавил Миронов.Постановлением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой в городе вводится обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы услуг. Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.Вакцинироваться должны работники торговли, салонов красоты, соляриев, бань и саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных, химчисток, а также сотрудники театров, кинотеатров, культурных, выставочных, просветительских, развлекательных учреждений, включая детские. До 15 августа 60% работников предприятий сферы услуг должны получить второй компонент вакцины от коронавируса.