Власти проводят проверку инцидента.

Днём 16 июня во Владимирской областной научной библиотеке состоялась пресс-конференция Владимира Сипягина. Среди основных тем – третья волна коронавируса. В Москве и соседних регионах вводят ограничения, открывают ковидарии, а что в 33-ем регионе?«У нас есть план по увеличению количества коек, понимание по маршрутизации, необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мы подготовились, запаслись необходимым оборудованием. Наши медики знают, что нужно делать и готовы работать с полной самоотдачей и самоотверженностью. Регион встретить новую волну», − отметил Владимир Сипягин, отвечая на вопросы оБолее подробную информацию об открытии инфекционных отделений власти пообещали дать на следующий день. При этом к моменту общения с журналистами депздрав ужеНа ночной приём к губернаторуСпустя несколько часов, ближе к ночи, на парковке перед зданием обладминистрации состоялась необычная акция. В 22:40 подъехал автомобиль скорой помощи с пациентом, у которого было подозрение на коронавирус. На парковке перед Белым домом фельдшер дала интервью «Известиям».По словам медработника, она привезла умирающего мужчину именно сюда, потому что ни один из ковид-госпиталей региона не согласился его принять, ввиду отсутствия мест. Позднее в своем ролике девушка сообщила, что нашлось место в Муроме.Об инциденте доложили Владимиру Сипягину. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести проверки вышеизложенной информации.В частности, предстоит выяснить, действительно ли пять инфекционок отказали в госпитализации больного.«Если это так, то необходимо установить кто именно отказал и на каком основании. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Лица, которые так отнеслись к больному, недостойны профессии медика», - в пресс-службе главы региона.Разбор полетовС главврачей медучреждений, где по сообщению фельдшера был получен отказ, взяты письменные объяснения. Также был опрошен главный врач Станции скорой медицинской помощи.Проверяющие изучили записи с камер видеонаблюдения. Полученные данные, по их мнению, порождают целый ряд вопросов к медикам, организовавшим акцию.«Первый связан с тем, что камеры зафиксировали приезд автомобиля МИЦ «Известия» в 23:08, то есть менее чем через полчаса после появления кареты СМП. Предельно оперативно для федерального телеканала, не имеющего штаба во Владимирской области», - сообщили в обладминистрации.По информации Белого дома, по приезду к администрации из машины скорой помощи вышли три человека, предположительно - вся бригада. Следовательно, тяжёлый, по словам фельдшера, пациент мог быть оставлен медиками в автомобиле совершенно один.«Уже получив подтверждение от муромского госпиталя о готовности принять мужчину, вместо того чтобы экстренно доставить его в медучреждение, фельдшер продолжает давать интервью», - восстанавливают хронологию произошедшего в пресс-службе администрации Владимирской области.Ночью пациента привезли в инфекционный корпус на базе Муромской горбольницы № 3. Он поступил в тяжёлом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка кислородом. Окончательный диагноз на данный момент не поставлен.«Об итогах проверки и о принятых решениях сообщим дополнительно», - резюмировали в обладминистрации.Ситуация с Covid-19Уже утром Белый дом разослал региональным СМИ пресс-релиз об на базе горбольницы №2 во Владимире.«К койкам подведён кислород и 18 современных аппаратов ИВЛ. Госпитализация в терапевтическое и пульмонологическое отделения приостановлена. Пациентов будут переводить в Городскую клиническую больницу №5», - сообщил главный врач Михаил Суханов.После перепрофилирования медучреждения количество коек увеличится почти до 900. В конце прошлого года владимирская медицина обеспечила 1905 коек для лечения заболевших опасной инфекцией.По информации регионального оперштаба , днём ранее – 88. За минувшие сутки опасную инфекцию 56 человек, что на четыре больше, чем днём ранее. За весь период пандемии удалось поставить на ноги 31995 пациентов, за минувшие сутки из больниц выписали 49 человек. За период наблюдения в области отмечено 1239 летальных исходов, за сутки зафиксировано три смерти.Количество инфицированных ежедневно , поэтому 18 июня в 14:00 областной оперштаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит Роспотребнадзора, который рекомендует ввести ряд ограничений. Речь идёт о запрете на проведение выпускных балов, массовых мероприятий на свежем воздухе и любых развлекательных программ в заведениях общепита.