Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 16 июня, около шести часов утра. В Александрове на улице Кольчугинской 60-летняя водитель автомобиля ВАЗ вылетела на встречку. Там она

Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 16 июня, около шести часов утра. В Александрове на улице Кольчугинской 60-летняя водитель автомобиля ВАЗ вылетела на встречку. Там она столкнулась с большегрузом МАЗ, которым управлял 39-летний водитель, сообщили в УМВД. От удара женщина получила серьезные травмы, ее доставили в медучреждение, но спасти не удалось – она скончалась. По