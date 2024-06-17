Владимирцев ожидают интенсивные ливни и усиление антициклональной деятельности.
Как сообщил РИА...
Владимирцев ожидают интенсивные ливни и усиление антициклональной деятельности.
Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «Неделя в Центральной России, в теплом секторе циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии, стартует с интенсивных ливней, гроз...»
Во Владимирской области дожди будут идти всю неделю. В ночь на четверг (с 19-го на 20-е июня) прогнозируется понижение температуры до 19 - 21 градусов тепла.
Евгений Тишковец отмечает, что к концу текущей недели усилится антициклональная деятельность и погода вновь возьмет курс на постепенное потепление:
«… Что касается перспектив на вторую часть июня, то она представляется как умеренно теплая, без изнуряющей жары, положительное отклонение от нормы уменьшится, и даже с кратковременными волнами похолодания и мощными грозовыми ливнями».
Завтра — 18 июня (во вторник) во Владимире и Владимирской области прогнозируется до +25°С днём. Ожидается пасмурная погода, грозы и ливни.
К вечеру температура опустится до +20°С. А ночи будут тёплые и комфортные. Синоптики обещают +18°С.
Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба, ветер — юго-западный, 5 метров в секунду.
Народный прогноз погоды на 18 июня:
«Утром пчелы сидят в ульях – к дождю»;
«Много пауков — к тёплой погоде»;
«Ветер северный — к ясным денькам»;
«Солнце перед закатом алое — к ненастью».
Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений