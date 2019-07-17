Работы будут идти около дома №40 по улице Куйбышева

Работы будут идти около дома №40 по улице КуйбышеваВ Добром продолжают плановый демонтаж металлических гаражей. На основании распоряжения главы администрации Фрунзенского района, самовольно установленные гаражи будут начнут убирать с 18 июля. Работы будут идти около дома №40 по улице Куйбышева.Собственник металлического гаража, взяв с собой паспорт, документы на гараж, возместив понесённые расходы в бюджет, может обратится с заявлением о возврате объекта и находящегося в нем имущества в своё пользование.