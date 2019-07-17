Мальчишки и девчонки поблагодарили стражей правопорядка за интересное мероприятие и выразили желание встречаться чаще.

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с членами общественного совета посетили оздоровительный лагерь «Лесной городок». К профилактическому мероприятию присоединились специалисты органов системы профилактики и представители администрации.Члены общественного совета провели с детьми беседу, напомнив о вреде алкоголя и табака. О правовых последствиях хранения и употребления наркотиков рассказали сотрудники полиции.Ребята с неподдельным интересом слушали гостей и задавали вопросы, в том числе о том, с какого возраста для несовершеннолетних наступает административная и уголовная ответственность. Кроме этого, школьники смогли задать интересующие их вопросы о трудоустройстве в органы внутренних дел, особенностях подготовки и прохождения службы в полиции.Общественники, полицейские и специалисты органов системы профилактики напомнили мальчишкам и девчонкам о правилах безопасного поведения на улице и в быту, а чтобы закрепить знания, ребятам предложили выполнить небольшое игровое задание.Прощаясь с гостями, ребята выразили благодарность за интересный урок безопасности и выразили желание встречаться чаще.