Аферисты обманули 79 человек за неделю.

Как сообщили в региональном УМВД, за последнюю неделю жители Владимирской области стали жертвами IT-мошенников, потеряв в сумме 26 миллионов рублей. Всего 79 человек попали под влияние аферистов.8 июля один из мошенников, выдавший себя за сотрудника службы безопасности банка, обманул жителя Мурома на 1,1 миллиона рублей. Другая пострадавшая, 58-летняя жительница Мурома, поверила телефонному мошеннику и потеряла почти 1,5 миллиона рублей, доверившись ему в связи с предполагаемой попыткой мошенничества с ее персональными данными. А 12 июля мошенник, представившийся аннулирующим ранее оформленный кредит, выманил у 52-летнего жителя Селивановского района 1,192 миллиона рублей, большую часть из которых мужчина взял в кредит.Все случаи мошенничества находятся в стадии уголовного расследования по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.