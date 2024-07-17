Аферисты обманули 79 человек за неделю.
Как сообщили в региональном УМВД, за последнюю неделю жители Владимирской области стали жертвами IT-мошенников, потеряв в сумме 26 миллионов рублей. Всего 79 человек попали под влияние аферистов.
8 июля один из мошенников, выдавший себя за сотрудника службы безопасности банка, обманул жителя Мурома на 1,1 миллиона рублей. Другая пострадавшая, 58-летняя жительница Мурома, поверила телефонному мошеннику и потеряла почти 1,5 миллиона рублей, доверившись ему в связи с предполагаемой попыткой мошенничества с ее персональными данными. А 12 июля мошенник, представившийся аннулирующим ранее оформленный кредит, выманил у 52-летнего жителя Селивановского района 1,192 миллиона рублей, большую часть из которых мужчина взял в кредит.
Все случаи мошенничества находятся в стадии уголовного расследования по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.