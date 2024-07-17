Изобретатель из Петушинского района создал компактный протез-тренажёр для людей с ограниченными...

Изобретатель из Петушинского района создал компактный протез-тренажёр для людей с ограниченными возможностямиАртём Меинов, молодой изобретатель из Петушинского района, создал уникальный механизм - компактный протез-тренажёр для людей с ограниченными возможностями. Разработку уже оценили эксперты. С учёным познакомилась Мария Городская.Стоит нажать на несколько кнопок, задать нужные параметры - и протез начинает свою работу. Артём очень просто и скромно рассказывает о - без преувеличения - передовой разработке, аналогов которой пока нет.Артём Меинов, изобретатель:- Пока это прототип. Но не первый.Тренажёр Артём стал разрабатывать, ещё учась на бакалавриате. Сейчас он - аспирант петербургского университета ИТМО. Всегда знал: точно создаст то, что поможет людям.Протез небольшого размера, лёгкий и мобильный. Помогает в восстановлении функций мышечной системы рук. Принцип - в сгибании и разгибании локтя. Будет полезен людям при ДЦП и тем, кто только недавно пережил инсульт.Артём Меинов, изобретатель:- Родители, мои лучшие друзья ценят, поддерживают.Финалист Национальной премии "Россия - страна возможностей". Обладатель первого места в "АйТиПланете". Участник различных выставок. Артём на своём примере показывает, что у людей с ОВЗ, на самом деле - безграничные возможности. И доказывает: так может каждый. Совсем недавно разработал электронный сервис-помощник - в помощь особенным абитуриентам.Артём Меинов, изобретатель:- Например, у кого есть проблемы с передвижением, чтобы ограничить выбор корпусов, где есть пандус.Пока вопрос стоит в финансировании, ведутся переговоры. Но и это уже - шаг. На пути к большой цели - развивать отечественную науку. Сейчас Артём занят новым проектом - разрабатывает тренажёр для спортсменов. Подробности пока держит в секрете.Мария Городская, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".