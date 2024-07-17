Людмила Пиманова живет в частном секторе Владимира и уже устала бороться с мусором на улице. Владельцы домов в районе 17-го, 19-го и 24-го проездов столкнулись с проблемой захламления отходами.

Людмила Пиманова живет в частном секторе Владимира и уже устала бороться с мусором на улице. Владельцы домов в районе 17-го, 19-го и 24-го проездов столкнулись с проблемой захламления отходами. Как утверждают жители, мусоровоз вывозит только одинокий бак. А возле него гора из старых покрышек, картонных коробок и спиленных веток. Людмила Пиманова, местная жительница Вот эта