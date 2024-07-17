Карнавальный фестиваль на сапах пройдет в Суздале 3 августа. Участникам в разнообразных костюмах предстоит проплыть 6 километров по Каменке – от ГТК «Суздаль» до территории Суздальского

Карнавальный фестиваль на сапах пройдет в Суздале 3 августа. Участникам в разнообразных костюмах предстоит проплыть 6 километров по Каменке – от ГТК «Суздаль» до территории Суздальского Кремля и обратно. Маршрут займет примерно 2 часа. Карнавал на воде обещает быть ярким – организаторы сообщают, что фантазия в выборе костюмов не ограничена. За самый запоминающийся образ победителю