Передвижные ФАПы министерства здравоохранения Владимирской области посетят сразу 9 районов...

Передвижные ФАПы министерства здравоохранения Владимирской области посетят сразу 9 районов регионаМедицинские осмотры смогут пройти жители Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского и Петушинского районов.Для этого задействуют 23 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа и педиатрический комплекс.В июле медосмотры в 33 регионе проведут 17 медработников в почти 190 населенных пунктах. График можно найти на сайте Минздрава.