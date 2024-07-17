Передвижные ФАПы министерства здравоохранения Владимирской области посетят сразу 9 районов...
Передвижные ФАПы министерства здравоохранения Владимирской области посетят сразу 9 районов региона
Медицинские осмотры смогут пройти жители Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского и Петушинского районов.
Для этого задействуют 23 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа и педиатрический комплекс.
В июле медосмотры в 33 регионе проведут 17 медработников в почти 190 населенных пунктах. График можно найти на сайте Минздрава.