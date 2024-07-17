«Ростелеком» подводит итоги работы системы видеонаблюдения и видеоаналитики за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), основной период которого завершился 5 июля 2024 года. Свыше 131 тыс.
«Ростелеком» подводит итоги работы системы видеонаблюдения и видеоаналитики за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), основной период которого завершился 5 июля 2024 года. Свыше 131 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Общее время трансляции превысило 5,7 млн часов. Высокие результаты показала и разработанная компанией нейросеть: доля выявленных искусственным интеллектом нарушений увеличилась