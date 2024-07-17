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<a href="https://33live.ru/novosti/17-07-2024-razmenyali-vtoroj-desyatok-umnye-videokamery-rostelekoma-bolee-10-let-nablyudayut-za-ege.html" target="_blank">Разменяли второй десяток: умные видеокамеры «Ростелекома» более 10 лет наблюдают за ЕГЭ</a> - «Ростелеком» подводит итоги работы системы видеонаблюдения и видеоаналитики за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), основной период которого завершился 5 июля 2024 года. Свыше 131 тыс.