Город может получить до 80 млн рублей в год.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, какую сумму сможет заработать Суздаль при введении туристического налога.Глава региона сослался на новый закон, который начнет действовать в России с 2025 года. Речь идет о туристическом налоге — замене курортного сбора. Решение о его введении смогут принимать власти на муниципальном уровне. Минимальный размер, предусмотренный законом, — 100 рублей с человека.Как отметил Авдеев, Суздаль сможет получать до 80 млн рублей в год в городской бюджет.«У нас в области туристический налог точно необходим в Суздале. Ранее мы ходатайствовали о введении там курортного сбора. Ежегодно город-музей посещают около 900 тысяч человек. Из них порядка 500 тысяч гостей — это экскурсанты, а оставшаяся часть — туристы, длительность визита которых в среднем составляет 2 дня», — уточнил губернатор Владимирской области.80 млн рублей для маленького города — значительная сумма. При этом дополнительные 100 рублей практически не повлияют на расходы туристов.«Количество гостей жемчужины «Золотого кольца России» в сотни раз превышает число жителей, и будет справедливо развивать туристическую инфраструктуру, улучшать места, посещаемые туристами, за счёт денег из специального источника, а не из общей казны», — добавил Авдеев.Он предложил депутатскому корпусу заняться подготовкой документов. После можно будет подумать о введении туристического налога во Владимире и Муроме.Напомним, что Госдума РФ приняла закон в третьем чтении. Он вступит в силу с 1 января 2025 года. Налог будут взымать с отеля за каждый занятый номер. Предусмотрены льготные категории граждан, в том числе участники Великой Отечественной войны и бойцы СВО.Эксперимент по курортному сбору закончится в 2024 году. Право вводить такой сбор изначально получили четыре региона: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Крым. Последний регион отказался от инициативы. С 1 апреля 2024 года курортный сбор действует в Санкт-Петербурге.