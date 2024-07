Вспомните ли вы самые яркие и запоминающиеся комедии 90-х годов? Проверьте свои знания, пройдя этот увлекательный тест!

Вспомните ли вы самые яркие и запоминающиеся комедии 90-х годов? Проверьте свои знания, пройдя этот увлекательный тест!Девяностые годы были непростым периодом для российского кинематографа, но даже в те времена были созданы комедии, которые до сих пор вызывают смех и разбираются на цитаты. Пройдите этот тест и проверьте, насколько хорошо вы помните культовые комедии того времени.1. Какой фильм представляет собой пародию на боевики 90-х?a) Особенности национальной охотыb) Самолет летит в Россиюc) Ширли-Мырлиd) Особенности национальной рыбалки2. В каком фильме рыбалка показана в таком грандиозном масштабе, что включает в себя подводную лодку и даже соседнюю Финляндию?a) Особенности национальной охотыb) Самолет летит в Россиюc) Ширли-Мырлиd) Особенности национальной рыбалки3. В каком фильме рассказывается история о том, как необразованные деревенские жители поймали американцев?a) Не валяй дуpaкаb) На Дерибасовской хорошая погода ...c) Не хочу женитьсяd) Про бизнесмена Фому4. Какой фильм пародирует западных суперагентов в духе нашего ответа Джеймсу Бонду?a) Не валяй дуpaкаb) На Дерибасовской хорошая погода ...c) Не хочу женитьсяd) Про бизнесмена Фому5. Какой фильм рассказывает о том, как обычный деревенский житель пытается открыть небольшой бизнес, сталкиваясь с различными трудностями?a) Не валяй дуpaкаb) На Дерибасовской хорошая погода ...c) Не хочу женитьсяd) Про бизнесмена Фому6. Благодаря какому кинофильму фраза "Суй палец!" стала крылатой?a) Не валяй дуpaкаb) На Дерибасовской хорошая погода ...c) Не хочу женитьсяd) Про бизнесмена Фому7. Какой из фильмов рассказывает об особенностях денежной реформы, проведённой в 1961 году?a) Менялыb) Комедия строгого режимаc) Не валяй дуpaкаd) На Дерибасовской хорошая погода ...8. В каком фильме обычная постановка, посвящённая 100-летию Владимира Ленина, превратилась в настоящую революцию в одной из тюрем?a) Менялыb) Комедия строгого режимаc) Не валяй дуpaкаd) На Дерибасовской хорошая погода ...Ответы: 1-a, 2-d, 3-a, 4-b, 5-d, 6-d, 7-a, 8-b