На работы обратила внимание прокуратура.

В Кольчугино во Владимирской области незаконно строили два торговых центра.На проведение работ обратила внимание прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Строительство велось на улицах Железнодорожная и Гагарина. Компания нарушила требования Градостроительного кодекса РФ и не оформила соответствующее разрешение. Работы активно проводили в выходные. У одного из ТЦ уже возвели каркас здания.По требованию прокуратуры стройку приостановили. Представление внесли не только компании, возводившей комплексы, но и муниципальным чиновникам, которые предпочли «не замечать» стройку прямо под носом.