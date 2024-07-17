Застройщик начал возводить два незаконных ТЦ на улицах Железнодорожная и Гагарина в Кольчугино. При этом разрешения на строительство он не получал. Нарушение заметил прокурор в ходе
<a href="https://33live.ru/novosti/17-07-2024-v-kolchugino-zastrojshhik-vozvodil-nezakonnye-tc.html" target="_blank">В Кольчугино застройщик возводил незаконные ТЦ</a> - Застройщик начал возводить два незаконных ТЦ на улицах Железнодорожная и Гагарина в Кольчугино. При этом разрешения на строительство он не получал. Нарушение заметил прокурор в ходе
[url=https://33live.ru/novosti/17-07-2024-v-kolchugino-zastrojshhik-vozvodil-nezakonnye-tc.html]В Кольчугино застройщик возводил незаконные ТЦ[/url] - Застройщик начал возводить два незаконных ТЦ на улицах Железнодорожная и Гагарина в Кольчугино. При этом разрешения на строительство он не получал. Нарушение заметил прокурор в ходе