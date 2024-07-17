Застройщик начал возводить два незаконных ТЦ на улицах Железнодорожная и Гагарина в Кольчугино. При этом разрешения на строительство он не получал. Нарушение заметил прокурор в ходе

Застройщик начал возводить два незаконных ТЦ на улицах Железнодорожная и Гагарина в Кольчугино. При этом разрешения на строительство он не получал. Нарушение заметил прокурор в ходе проверки, рассказали в пресс-службе ведомства. На Железнодорожной строители в спешке заканчивали установку подпорных стенок и укладку фундамента. На Гагарина фундамент уже уложили, а также частично смонтировали каркас здания. Сейчас